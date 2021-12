TheRivati: esce Napoli Folk Blues vol. 2, disponibile dal 10 dicembre

“Napoli folk blues vol.2” è il secondo progetto discografico interamente unplugged dei due fondatori del gruppo TheRivati. Paolo Maccaro e Marco Cassese sono rispettivamente cantante e chitarrista della band funk blues partenopea.

Da sempre amanti delle sonorità folk per la prima volta pubblicano brani dal sound minimale, ma da un intenso pathos, utilizzando quasi esclusivamente la lingua napoletana e affrontando tematiche proprie del genere. L'idea di base è stata la loro voglia di creare qualcosa di originale ma allo stesso tempo classico. Gli EP "Napoli folk blues vol.1 & vol.2" verranno presentati dal vivo con un concerto esclusivo il 23 Dicembre 2021 presso il Lanificio25 di Napoli.

«Con il Vol.2 chiudiamo il ciclo delle registrazioni fatte durante il lockdown, ma questa volta abbiamo voluto coinvolgere anche il resto dei TheRivati, inserendo contrabbasso, sassofono e percussioni in tracce diverse, e cercando di partire sempre dalla matrice folk blues ma cercando maggiormente la sperimentazione.» - dichiara il duo.

Suonano nel disco insieme al duo anche: Antonio Di Costanzo al contrabbasso; Saverio Giugliano al sax soprano; Salvatore Zannella alle percussioni; Alfonso La Verghetta all'organo hammond. L'EP è stato registrato, missato e masterizzato presso Italy sound lab studio di San Paolo Bel Sito (NA) dallo stesso Alfonso La Verghetta, con l'assistente Giuseppe La Verghetta. La fotografia del progetto è di Carmine Guerriero, con progetto grafico di Filmedbyired. Produzione ed edizione musicale sono a cura di Italy sound lab insieme all'etichetta discografica Fumo/Believe Italia.

Attivi ormai da quasi 10 anni, i The Rivati sono tra le band più riconosciute e seguite in Campania per la loro originalità di sound e impatto live, caratteristiche che gli hanno portato anche consensi nel resto d’Italia con il tour nazionale nato dal loro lavoro “Black from Italy”, con il quale hanno vinto nel 2016 il premio San Gennaro e avuto una nomination al Premio Tenco per la categoria disco in dialetto. Molti sono i singoli in rete ma una particolare attenzione va alla collaborazione con Clementino per la canzone Senza Pensieri (Universal) che conta più di 3.500.000 visualizzazioni su YouTube.

A Giugno 2020 è uscito “Bella”, singolo nato durante il periodo di quarantena per covid-19, tra Napoli e New York, grazie alla produzione artistica di: Benedetto “Nino” Caccavale (Grammy-award winning engineer), la grafica curata da Mirko Finale (Design Director presso Michael Kors, NYC) e il mastering audio di Alex Psaroudakis (Brooklyn, NYC). Per celebrare i 10 anni di discografia, nel 2021 esce un singolo rimasterizzato dalla prima demo uscita nel 2011: Napoli Funk feat. Clementino, il brano più rappresentativo di quel periodo.