Toto Cutugno si racconta: «Sono un miracolato. E dopo dieci anni faccio un disco»

Domenica 8 Luglio 2018, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 08-07-2018 10:34

«A 74 anni il futuro si accorcia di molto e io cerco di vivere soprattutto il presente, provando a combattere innanzitutto la mia pigrizia» ammette Toto Cutugno. Passata la paura per il concerto annullato qualche giorno fa in Belgio, a Seraigne, a causa di un momento di debolezza dovuto al caldo eccessivo, l'italiano vero fa sapere di stare di nuovo bene: «All'estero ho un successo esagerato, mentre in Italia non riesco a suonare. O meglio, non rischio. La fruizione della musica è molto cambiata negli anni e non so come andrebbero le cose se programmassi un tour. Colpa anche del mio cattivo carattere, anche se da quando sono un miracolato di Dio penso di essere cambiato completamente».«Bé, il cancro maligno alla prostata era in fase così avanzata che le metastasi arrivavano quasi ai polmoni, avessero raggiuto entrambi i reni sarei stato spacciato. Me ne tolsero uno e andò bene».«Prima, ovviamente, L'italiano, poi Africa, Soli, Derrier l'amour scritta per Johnny Hallyday e Unchantan firmata per Michel Sardou».«Iggy chi? Ah sì, quello che nel 2003 ha cantato Et si tu n'existais pas. Ma io quel pezzo l'avevo scritto per Joe Dassin; Iggy l'ha ripreso e inserito in Après una sua raccolta di cover francesi».«Me la ricordo come una donna molto elegante e molto sola. Il fratello Orlando era un mio amico, andammo a casa sua e mentre cantavo al piano Laissez moi danser lei mi mise la mano sulla spalla dicendo: sì questa la faccio. Ne seguirono altre due o tre»«Sì, gli ho scritto 13 pezzi, l'ultimo Innamorato, incavolato a vita. Siamo tornati a collaborare solo un paio di anni fa, quando gli ho dato quella Ti lascio amore che interpreta in Le migliori assieme a Mina».