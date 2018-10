Valerio Scanu, esce «Dieci», il nuovo album

Si intitola "Dieci", come il numero dei brani inediti che lo compongono, ma soprattutto come gli anni della sua carriera (iniziata nel 2008 con la partecipazione ad "Amici" ) il nuovo album di Valerio Scanu che esce domani.



«Ho chiesto ad un gruppo di autori che stimo di scrivere dei brani per me, con l'unica indicazione di questo appuntamento con il decennale. Desideravo si sentissero liberi di esprimersi e raccontarmi senza vincoli e congetture, stereotipi o accordi editoriali», spiega Scanu all'Adnkronos. Così è nato "Dieci". Un disco che parla d'amore. «Amore declinato in tante forme differenti. Amore inteso anche come modo con cui ci rapportiamo con noi stessi, con gli altri e con tutto ciò che ci circonda», sottolinea Valerio. «In fondo il bilancio di questi dieci anni, altro non è che la somma delle esperienze fatte: le scelte, gli amici, gli amori, la famiglia, gli incontri», aggiunge.



Il disco si apre con "Ed io", brano scritto da Tony Maiello e Simonetta Spiri, che «immagina un dialogo tra un uomo e Dio in un momento di debolezza». «Questo è anche il brano che ha fatto da apripista al disco, il primo ad essere stato prodotto ed il primo ad essere uscito», spiega Scanu. In "Inciampando dentro un'anima", invece, Scanu torna a collaborare con Pierdavide Carone, che nel 2010 scrisse per lui "Per tutte le volte che", il brano con cui l'artista vinse Sanremo. Qui Carone racconta l'incontro tra due anime che si scambiano la pelle, scandagliando ogni emozione: «felicità e tristezza, coraggio e paura, forza e debolezza, fino a capire che si è vivi davvero».



Di seguito la tracklist:

1. Ed io

2. Inciampando dentro un'anima

3.Affrontiamoci

4. Il tempo non cancella

5. Capovolgo il mondo

6. Dannata distanza

7. Paradiso e inferno

8. Infrangibile

9. Un pò di tempo

10. L'ultimo spettacolo

