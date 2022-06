Vasco Rossi, boom di malori al concerto del Circo Massimo: 300 persone soccorse e 16 ricoveri

Doveva essere “una splendida giornata” per i settantamila spettatori presenti a Roma al concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, ma per 300 di loro, le ore di attesa sotto al sole, in alcuni casi isolati l'abuso di alcol e di droga, hanno trasformato l'evento in un girone infernale. E' il bollettino di “guerra” che si è registrato ieri, durante la prima delle due performance musicali (la prossima ci sarà oggi) della rockstar originaria della provincia di Modena.

APPROFONDIMENTI IL TOUR Vasco Rossi incendia il Circo Massimo: «Siete uno spettacolo e... SUPER SHOW Vasco Rossi incanta i 70mila del Circo Massimo. «Questo... L'EVENTO Vasco al Circo Massimo, 70mila fan in estasi: spuntano anche i...

Vasco Rossi incanta la Capitale: fan in estasi al Circo Massimo

VASCO ROSSI AL CIRCO MASSIMO: BOOM DI MALORI

Il servizio di protezione sanitaria interna all'organizzazione del concerto di Vasco, ha prestato soccorso ai pazienti che avevano accusato malori dovuti a colpi di calore, attacchi di panico o intossicazione e coma etilico, uso di droga e traumi da caduta. Tutto si è svolto sernza problemi invece, dal punto di vista della gestione dell'ordine pubblico coordinato dall'ufficio di gabinetto della Questura di Roma.

Nessun sequestro invece di sostanze stupefacenti tra i numerosi pusher che nel pre-concerto si aggiravano intorno al Circo Massimo in attesa di vendere le dosi di droga agli spettatori del concerto che cercavano lo sballo.