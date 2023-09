Orietta Berti a Verissimo: «A 80 anni sono piena di energia. L'unico rimorso? Riguarda mia mamma...»

Orietta Berti è stata una delle ospiti del pomeriggio di Verissimo di oggi, sabato 16 settembre. La cantante si è confidata con Silvia Toffanin con cui ha parlato delle gioie e dei dolori della sua vita. Nello studio del programma di Canale 5, l'artista ha detto di essere piena di energia e di essere davvero felice di viversi così bene i suoi 80 anni che ha compiuto lo scorso primo giugno.

L'intervista di Orietta Berti

Orietta Berti si è confidata con Silvia Toffanin nello studio di Verissimo dove ha parlato della sua estate ricca di successo insieme a Fabio Rovazzi: «Io e Rovazzi abbiamo passato un’estate intensa e la gente ci ha fatto sentire tanto calore anche sui social: i giovani mi hanno mandato tantissimi video e volevano che facessi dei TikTok. Il bello è che io non cerco gli artisti giovani, mi trovano sempre loro e io mi diverto tantissimo. Dopo tanti anni di carriera sono ancora sulla cresta dell’onda per la mia passione e umiltà, poi, studio tanto perché non voglio sbagliare. Io come una scolaretta mi preparo bene e mi emoziono ancora tanto, ad esempio, in sala di registrazione. Sul palco, invece, non mi emoziono tanto, nel senso, che riesco a tenere a bada i sentimenti perché ormai è il mio habitat naturale».

Sul suo rapporto con il marito Osvaldo, Orietta ha detto: «Io e Osvaldo, quando siamo in vacanza, ci divertiamo a visitare il posto, guardiamo i paesaggi, poi, andiamo al ristorante e mi piace tanto che siamo solo noi due come quando eravamo giovani.

Ho compiuto 80 anni e ho ancora tanta energia che deriva dalla salute, dalla famiglia, dall’amore e dagli amici. Io sono stata tanto fortunata perché ho avuto tutto dalla vita».

Orietta Berti e i genitori

Infine, Orietta Berti ha parlato dei suoi genitori ai quali era molto affezionata: «Mio papà era molto appassionato di musica, aveva anche studiato da tenore e, poi, però, è dovuto andare a lavorare, quindi, ha investito tutto su di me, avrebbe voluto diventassi soprano ma, alla fine, sono diventata una cantante di musica leggera. L’unico grande rimorso che ho è quello di non essere stata vicina a mia mamma quando è morta. In quel periodo, ero fissa a Domenica In e quando mi hanno fatto sapere che era gravissima sono corsa subito a casa ma lei non c’era già più. La sento sempre vicino a me».