Micaela Ramazzotti a Verissimo, l'attrice si racconta da Silvia Toffanin: la malattia, la separazione da Paolo Virzì e il nuovo (muscolosissimo) fidanzato

Micaela Ramazzotti a Verissimo. Oggi l’attrice, premiata durante l’ultimo Festival del Cinema di Venezia per il suo primo film da regista “Felicità“, sarà ospite del salotto di Silvia Toffanin alle 16.30 su Canale 5. Vediamo dunque insieme chi è Micaela Ramazzotti.

Micaela Ramazzotti a Verissimo, chi è l'attrice

Micaela Ramazzotti nasce a Roma, nel quartiere Axa, 17 gennaio 1979 (ha 44 anni). Inizia la sua carriera a 13 anni con i fotoromanzi, di cui era appassionata. Compare così assiduamente sui fotoromanzi della rivista per adolescenti Cioè a metà degli anni novanta. Studia dizione per passare ancora giovanissima al cinema, facendo a diciassette anni la comparsa ne La via degli angeli di Pupi Avati, oltre ad altre produzioni del piccolo schermo. Il suo primo ruolo da protagonista arriva con La prima volta di Paolo Martella nel 1999, ma è la parte di Zora in Zora la vampira dei Manetti Bros a regalarle la popolarità.

Uğur Güneş a Verissimo, Ylmaz di Terra Amara ospite oggi di Silvia Toffanin: età, laurea, vita privata e Instagram

Premiata alla 63ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia come attrice rivelazione per Non prendere impegni stasera di Gianluca Maria Tavarelli, viene scelta da Paolo Virzì per il ruolo di Sonia in Tutta la vita davanti (che le vale la candidatura ai David di Donatello).

Anna Lou Castoldi a Verissimo (con la mamma), chi è la figlia di Asia Argento e Morgan: età, lavoro e fidanzata

Ciak d’oro per Questione di cuore di Francesca Archibugi, vince il David di Donatello e il Nastro d’argento per La prima cosa bella di Paolo Virzì.

La separazione da Paolo Virzì

L’attrice il 17 gennaio del 2009 sposa il regista Paolo Virzì conosciuto durante i provini per “Tutta la vita davanti”. I due hanno avuto anche due figli: Jacopo e Anna. Si separano nel 2018. Poi, nel 2019 hanno riprovato a ricominciare ma dopo 4 anni si sono lasciati nuovamente e questa volta sembra definitivamente.

Il nuovo fidanzato

La Ramazzotti si è poi legata sentimentalmente al personal trainer 38enne Claudio Pallitto, ex partecipante del docu-reality “Tamarreide” e comparsa in alcuni film.

Verissimo, gli ospiti di sabato 16 e domenica 17 settembre: da Ylmaz e Demir di Terra Amara a Micaela Ramazzotti

È cresciuto nel quartiere Appio a Roma e gestisce una palestra che sembra essere frequentata da alcune persone dell’estrema destra romana. Secondo alcune voci, avrebbe lasciato la sua ex compagna, con la quale ha avuto due figli, per amore di Micaela Ramazzotti.

I capelli

Tra le sue caratteristiche oltre che nella carriera da attrice ci sono i vari cambi di colore dei capelli: dal rosso al biondo, dal nero al castano.

L'anoressia

Inoltre, da giovane ha soffeto di anoressia, dalla quale poi ne è uscita completamente. «Volevo essere un grissino», ha detto l'attrice. «A 17 anni ho avuto anch’io qualche problema con il cibo», ha confessato Micaela, «Ma ho fatto pace con il mio corpo. Mangio olio, pasta, pesce, un po’ di carne, verdure. Non pilucco solo tristi insalatine. Altrimenti dove troverei l’energia per essere diva e mamma?»

Asia Argento (con Anna Lou) a Verissimo, chi è la figlia del re dell'horror? Età, figli, vita privata, alcolismo, fidanzato e tatuaggi

Poi, la scoperta. «Le donne troppo magre non sono sexy»