X Factor 2019: Davide, Sofia, la Sierra e i Booda in finale. Eugenio Campagna eliminato. Giovedì prossimo X Factor torna al Forum di Assago per la finalissima. Durante la seminifinale, al ballottaggio sono finiti i Booda ed Eugenio Campagna.

L'ultimo verdetto della semifinale di X Factor 2019 è per decidere chi tra i Booda ed Eugenio Campagna (©julehering) potrà staccare il biglietto per la finale di giovedì 12 dicembre e raggiungere gli altri finalisti: La Sierra, Davide Rossi e Sofia Tornambene. Dopo essersi esibiti con i loro cavalli di battaglia, tocca a giudici scegliere chi portare avanti.

Mara Maionchi: «Mi dispiace per Eugenio, ma in effetti hai un po' mollato queste ultime puntate, comunque elimino i Booda».

Samuel: «A questo punto sono tutti forti, io però non riesco a immaginare una festa finale di un grande programma senza i Booda»

Sfera Ebbasta: «Io sono un fan accanito dei Booda, trovandomi davanti a questa scelta io scelgo loro ed elimino Eugenio Campagna»

Malika Ayane: «Eugenio mi ha fatto appassionare alla sua storia immediatamente. I Booda lil amo follemente dal primo giorno. Inizialmente pensavo che andare al tilt fosse la cosa più giusta. Mara ha detto una cosa molto saggia, Eugenio in queste ultime due settimane ti sei trovato tanto fuori fuori. Ho imparato quanto possa fare male essere esposti prima del tempo, elimino Eugenio».

Niente da fare per il cantautore romano che paga cara l'uscita della settimana scorsa «Io sono grato di aver preso parte a questa roba qui - commenta a caldo Eugenio - Sono cinque anni che suono per strada e non mi si è filato nessuno, ora posso finalmente iniziare il mio percorso».

