X Factor 2020: Elisa alias Casadilego è già una star. Le lacrime di Manuel Agnelli

Ultimo aggiornamento: 16:34

La prima puntata del talent di Sly Uno andata in onda giovedì sera ha già i suoi cvincitori, ovvero i nuovi giudici Emma Mika, Hell Raton e manuel Agnelli. Durante le audition hanno scovato una perla rara che ha fatto impazzire tutti.Capelli di un colore tra l’azzurro e il verde, lanella puntata d’esordio, ieri sera su Sky Uno e sempre disponibile on demand – con una chitarra tra le mani e tanta timidezza e semplicità: prima si dichiara fan di Ed Sheeran (da cui deriva il suo nome d’arte), quindi propone la sua versione di “A Case of You”, di Joni Mitchell, che conquista i giudici, fino a provocare la commozione di Manuel Agnelli.: «Penso che tu sia proprio un grande talento». Hell Raton le dice che «sei la prima persona che è riuscita a teletrasportarsi da un’altra parte, isolarsi e cantare per se stessa prima di tutto perché si vede che ami la musica e poi ci hai donato questa esperienza. Sono senza parole». Emma Marrone «non sentivo una persona cantare in questo modo, gestire un talento così enorme con semplicità…per me questo è arte». Chiude Mika: «tutti vengono qua e dicono io sono una star e invece tu vieni qua da fan e da lì vediamo la fragilità. La musica senza fragilità e senza grazia non è musica. E per questo ti ringrazio». Manco a dirlo per lei sono quattro sì.