Sanremo 2021, impazzisce il "gobbo" del festival. Amadeus resta senza parole: imbarazzo in diretta. «Se la vita smette di girare...e il gobbo scompare...». Piccolo e divertente intoppo sul palco dell'Ariston durante la quarta serata del festival di Sanremo: il gobbo 'impazzisce', va troppo veloce e spiazza Amadeus. «Sta impazzendo il gobbo! Fermati! Scendi, scendi, piano.... bravo...», scherza il conduttore, che per la velocità di scorrimento del gobbo ha perso per un attimo il filo.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Achille Lauro, il bacio con Boss Doms infiamma il palco di Sanremo... VERY HOT Annalisa "fuori di seno", dalla scollatura profonda si... DALLE 20.50 Festival di Sanremo 2021: Scaletta quarta serata : i cantanti big e...

LEGGI ANCHE Achille Lauro, il bacio con Boss Doms infiamma il palco di Sanremo 2021

Ma con grande professionalità, non perde il ritmo e lo riprende al volo: «Se la vita smette di girare, finisce anche il senso di sperare e di amare», riesce finalmente a dire Amadeus, presentando poi la concorrente successiva, La Rappresentante di Lista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA