Annalisa "fuori di seno", dalla scollatura profonda si intravede qualcosa... Fan increduli: «Stupenda». Pochi minuti fa, l'ex cantante di Amici si è esibita sul palco dell'Ariston con il suo singolo "Dieci". Annalisa ha lasciato senza fiato i fan per il look sexy-chic che ha scelto per la quarta serata del Festival.

La cantante ha indossato un tailleur chiaro, con un decoro nero sul lato. Ma ad attirare l'attenzione dei fan, la scollatura profonda della giacca. E su Twitter piovono commenti: «Stupenda, sembra una dea». E ancora: «Non aveva niente sotto la giacca, si poteva intravedere...». C'è anche chi ci scherza su: «Annalisa è stata testimonial di un reggiseno, ma a Sanremo non lo ha mai messo...».

Tanti anche i messaggi di complimenti per la performance: «Voce unica e cristallina, deve vincere». Ed è boom di like.

Ultimo aggiornamento: 23:08

