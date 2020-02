Antonella Clerici "woman in red" ironizza sulle gaffe di Amadeus: «Più sono, meglio è»

Antonella Clerici, woman in red, a tutta gag sul palco dell'Ariston, si fa portare dai "valletti" il Grande Libro del Festival, dove, rivela, sono svelati i segreti «per garantirsi ascolti stellari». Una entrata in scena a dir poco spettacolare, dalla scalinata del teatro in un abito a nuvola color rosso fuoco, ed ha ironizzato sul decalogo del "festival di successo" prendendo ad esempio gli errori del conduttore, che si sono poi rivelati la chiave dello straordinario record di ascolti.

Antonella Clerici e la maschera cn il nasone

Dopo aver mostrato una maschera con un nasone, «regola preliminare» per il festival stellare, la conduttrice comincia ad elencare cosa non deve mancare: «Nelle settimane che precedono il festival cerca di fare almeno due o tre gaffes, per la gara scegli cantanti bravi con canzoni che conquistino il cuore e più sono meglio è perché un festival di successo deve durare fino a che il gallo canti», legge la Clerici. Inoltre, «il regolamento deve essere il più macchinoso possibile», bisogna creare «il caos ogni sera e non rischiare che il pubblico ci capisca qualcosa», scherza. Regola numero quattro «non fare l'errore di quei conduttori che hanno scelto un partner fisso, scegli partner sempre diverse, che parlino a mitraglietta, che non siano tutte italiane, non lasciare che il pubblico si affezioni a nessun altro che a te», conclude la conduttrice tra gli applausi e le risate del pubblico. Sanremo 2020, Leo Gassmann vince tra i giovani e papà Alessandro esulta: «Daje Pippo»

