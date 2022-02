Classifica Sanremo, Elisa al primo posto: battuti anche Mahmood e Blanco in graduatoria generale

Sanremo 2022. Elisa torna al Festival dopo 21 anni e conquista tutti. La cantante è infatti al primo posto sia nella classifica parziale della seconda serata, sia in quella generale. Questa la prima graduatoria generale dei 25 Big in gara, in base al voto della sala stampa.

Sanremo 2022, la prima classifica generale

Elisa Mahmood & Blanco La Rappresentante di Lista Dargen D'Amico Gianni Morandi Emma Ditonellapiaga e Rettore Massimo Ranieri Irama Fabrizio Moro Giovanni Truppi Noemi Sangiovanni Michele Bravi Rkomi Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir Matteo Romano Highsnob & Hu Giusy Ferreri Iva Zanicchi Aka 7even Le Vibrazioni Yuman Tananai Ana Mena

Questa la classifica parziale della seconda serata, con 13 Big in gara, sulla base del voto della sala stampa (un terzo per la carta stampata, un terzo per il web e un terzo per le radio).

La classifica parziale della seconda serata