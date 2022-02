Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini a Sanremo: «Ecco i tre conduttori dell'Eurovision»

Ancora superospiti a Sanremo 2022: la star internazionale Mika ha raggiunto la città dei fiori per annunciare la sua conduzione dell'Eurovision. Accanto a lui, Alessandro Cattelan che fa l'ingresso dalla platea raggiungendo la terza conduttrice del contest europeo: Laura Pausini. «Ecco i nuovi conduttori dell'Eurovision» annuncia Amadeus

41 paesi in gara, la kermesse europea si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio: «Che ansia, condurremo in lingua straniera: inglese, spagnolo e francese» dice Cattelan.

COSA E' SUCCESSO SUL PALCO

Momento di grande spettacolo per l'annuncio dei conduttori dell'Eurovision Song Contest sul palco di Sanremo 2022. Il set inizia con Laura Pausini che intona il nuovo singolo «Scatola», scritto per lei da Madame. «Anche stasera mi sono emozionata. È veramente un colpo al cuore», dice Laura, spiegando che l'emozione questa volta è ancora più particolare perché la canzone «è un dialogo tra me e la Laura bambina». Poi introduce il suo film 'Laura Pausini - Piacere di conoscertì, in uscita il 7 aprile su Amazon Prime. «In questi due anni mi sono chiesta cosa sarebbe oggi la mia vita se non avessi vinto Sanremo? Me lo sono proprio immaginato e così nel film conoscerete la Laura che non ha vinto Sanremo: non è che faccio proprio l'attrice ma è come se fosse uno sliding doors», dice per poi intonare «I have a dream» degli Abba raggiunta sul palco da Mika per un duetto.

Nell'orchestra spunta un nuovo orchestrale: Alessandro Cattelan, prima al sassofono, poi alla chitarra elettrica, quindi al triangolo. Cattelan li raggiunge quindi sul palco, dove Amadeus annuncia che saranno loro i tre conduttori dell'Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. «Condurremo in inglese, in spagnolo e in francese», dice Cattelan mentre Pausini accenna una frase in spagnolo e Mika in francese. La regia si collega poi con Torino, inquadrando il «countdown Eurovision» che segna -100 giorni, proiettato in diretta sulla Mole Antonelliana.

