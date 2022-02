Sanremo 2022, Hu rompe gli schemi: «Date i fiori anche a Highsnob»

Hu richiede i fiori di Sanremo per il suo collega Highsnob. «Non solo a me, portateli anche a lui» dice la cantante in gara a Sanremo 2022. «Vero sì, datemi i fiori di Sanremo» dice Amadeus spostandosi per prendere un mazzo di fiori anche per Highsnob.

I fiori sembrano l'oggetto conteso della serata. I tanto noti fiori vengono dalla città di Sanremo e vengono consegnati a tutte le donne in gara e alle co-conduttrici. Ma Hu rompe gli schemi e chiede i fiori anche per Highsnob.