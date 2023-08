Largo Pino Daniele a Casamicciola dove il cantante andava a rilassarsi

Il belvedere Paradisiello a Casamicciola presto cambierà nome e verrò intitolato a Pino Daniele. La decisione, annunciata già in occasione dell'evento Ischia nel Cuore quando venne premiata a luglio la figlia di Pino, Cristina, è stata confermata ieri sera, in occasione della tappa ischitana per l’Acqua Salata Tour di Nello Daniele che si è esibito in piazza Marina a Casamicciola in formazione trio acustico .

Largo Pino Daniele diventerà dunque a breve una realtà per volontà del Sindaco Giosi Ferrandino e di Casamicciola intera, in omaggio al grande cantautore che per le sue vacanze estive ha sempre fatto tappa proprio a Casamicciola, fittando una casa delle vacanze.

Il concerto ha dunque avutio anche una forte valenza simbolica: Casamicciola per Pino, negli anni della gioventù, ha praticamente rappresentato la sua seconda casa visto che d’estate ci trascorreva lunghi periodi di vacanza insieme alle sorelle Bianca e Lia.

E nelle ore in cui non andava al mare dal centro del paese raggiungeva a piedi proprio il belvedere del “Paradisiello” dove suonava per ore ed ore in uno scenario d’incanto da cui poteva osservare, e quasi toccare con mano, il porto di Casamicciola, il Golfo di Napoli ed il Vesuvio.

«Era talmente legato all'isola d’Ischia – scrive tra l’altro Alessandro Daniele nel libro dedicato al papà - che negli ultimi anni voleva organizzare a Ischia un grande Festival internazionale di musica, gemellato con l'isola di Cuba». “Acqua salata” è il titolo dell’ultimo di una serie di brani che compongono un progetto esclusivamente acustico, scritto e cantato dall'artista e accompagnato unicamente dal suono delle chitarre: una raccolta ed una sintesi di atmosfere e colori di Napoli, frutto di uno studio emozionale lungo otto anni. Nello è cantautore, chitarrista oltre che compositore e scrittore di brani musicali, ma è anche un fratello d’arte, di Pino Daniele, che ha scritto la storia della musica italiana dai lontani anni ’70 e sino al 2015. Da allora Nello Daniele oltre a proseguire la sua carriera di cantautore sui palchi di tutta Italia continua a far cantare Pino interpretando le canzoni del fratello con cui ha anche duettato in importantissimi concerti. La sua voce, che il Dna rende praticamente ed inesorabilmente identica a quella di Pino, mette la pelle d’oca a chi lo ascolta nell’interpretazione di “Napul’è”, “Je so' pazzo” e “Quanno chiove”. Sul palco a Casamicciola, come special guest , anche Tony Cercola, il primo percussionista di Pino Daniele.