Jovanotti inizia la fisioterapia, la sorpresa di Gianni Morandi: «Il ragazzo ha esperienza di risalite»

Jovanotti da poco è tornato in Italia da Santo Domingo dopo l'incidente in bici e ha già ricevuto una sorpresa speciale dal suo amico Gianni Morandi. Tutto al centro a Forlì dove il cantante di «Ciao mamma» ha iniziato la terapia. Per questo motivo Jovanotti ha pubblicato due foto sul suo profilo Instagram con una didascalia a corredo in cui spiega che l'amico Morandi, prima di ripartire con il tour estivo, ha voluto accertarsi di come lui stesse. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

«Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, Gianni Morandi, ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia - ha scritto Jovanotti a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram -.

Fabrizio, il mio fisioterapista lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta». E il commento di Morandi non poteva mancare: «Bentornato Lorenzo. Ripartiamo».