Sorrento, rubano una bicicletta: in arresto due uomini.

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via degli Aranci per la segnalazione di furto di una bicicletta parcheggiata di fronte ad un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno intercettato due soggetti intenti a spingere la bici segnalata e li hanno bloccati trovandoli in possesso di una pinza e di una tronchese; inoltre, gli operatori hanno accertato che i prevenuti, poco prima, avevano forzato il lucchetto della catena posta a protezione della stessa.

Pertanto, gli indagati, un 38enne ed un 31enne di origini marocchine, con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto per furto aggravato.