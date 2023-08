Jovanotti è tornato in Italia da Santo Domingo dopo l'incidente in bicicletta. Selfie all'aeroporto di Forlì

Jovanotti è tornato stamattina in Italia da Santo Domingo, dove a metà luglio scorso è caduto dalla bicicletta procurandosi una frattura scomposta della clavicola e del femore in tre punti. Il cantante è arrivato a Forlì intorno alle 10.30 da Madrid a bordo di un Falcon 2000. Lorenzo Cherubini è giunto al "Ridolfi" dove, raccontano dallo scalo romagnolo, si è prestato alla foto di rito con gli operatori della struttura. Completata a Santo Domingo la prima fase della riabilitazione post-chirurgica, Jovanotti ha scelto l'aeroporto forlivese per fare rientro in Italia. Ad attenderlo un mezzo privato con il quale ha proseguito il viaggio verso casa a Cortona, in provincia di Arezzo.

Jovanotti si trovava in vacanza a Santo Domingo con alcuni amici.

Durante un giro in bicicletta tra le piantagioni di canna da zucchero, è caduto. A dare la notizia era stato lui stesso sui social: «Fa malissimo. Fa un male bestiale. Però ho trovato un ortopedico qui a Santo Domingo e domani, forse, mi operano. Mi devono mettere un chiodo di titanio. È un’operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene», aveva raccontato. Ora che le condizioni hanno permesso al suo fisico di viaggiare, ha fatto rientro in Italia, dove continuerà le terapie.