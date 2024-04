Matesannio, una pedalata in bici alla scoperta dei borghi e delle eccellenze enogastronomiche

“Tra borghi e vigneti” è la prima cicloturistica nata dalla XI Matesannio Marathon. L'appuntamento è per domenica 26 maggio con partenza da Telese Terme in provincia di Benevento. La cicloturistica prevede un percorso ad anello di circa 35 chilometri con 600 metri di dislivello e condivide con la Matesannio Marathon un'emozionante e vario scenario.

Il percorso è rivolto a chi desidera vivere l'esperienza di uno splendido tour in bici tutto da pedalare attraverso i borghi, le aziende vinicole, le dolci colline, i fiumi, i vigneti, i panorami mozzafiato alla scoperta dei profumi e dei sapori del MateSannio.

«Si tratta di un progetto di promozione del territorio - spiega Alfonso Cassella, coordinatore e ideatore del circuito Mtb-Se - che mette insieme la mountain bike, il patrimonio naturalistico e archeologico e la tradizione enogastronomica delle aree interne.

Si parte dalla valorizzazione per arrivare alla tutela dei nostri territori, che non godono di una posizione geografica e logistica ottimale. Le cifre del 2023 parlano chiaro: circa 9.500 partecipazioni, senza tenere conto di tutto quello che ha fatto da cornice ad ogni singolo evento. South Experience (Se) è un valore aggiunto per i nostri territori ed è per questo che chiedo alle amministrazioni di investire in idee e progetti che vedano protagonista il mondo dei pedali». Verrà fornita anche una traccia Gps che consentirà di viaggiare in autonomia.