Le canzoni più ascoltate del 2023: Taylor Swift e Sfera Ebbasta sul trono. Tutta la classifica

Sono 547 milioni di persone che quest'anno hanno scelto di ascoltare aritisti, album e podcast su Spotify, contribuendo a formare la classifica degli ascolti del 2023. Taylor Swift è la più ascoltata a livello mondiale, mentre per l'Italia sul podio c'è di nuovo Sfera Ebbasta.

Gli aristiti nel mondo

Su Spotify è Taylor Swift l’artista più sentita del 2023, con oltre 25 miliardi di ascolti.

A seguire Bad Bunny, The Weeknd in terza e poi Drake e Peso Pluma.

Le canzoni e gli album nel mondo

Le canzoni più ascoltate del 2023 invece sono “Flowers” di Miley Cyrus, con oltre 1 miliardo. In seconda e terza posizione: “Kill Bill” di SZA e “As It Was” di Harry Styles. A seguire ci sono “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook e “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado e Peso Pluma.

L'album più ascoltato del 2023 è “Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny, seguito da “Midnights” di Taylor Swift e “SOS” di SZA. Chiudono la top 5 “Star boy” di The Weeknd e “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G.E

Gli artisti in Italia

Sul podio per il terzo anno di fila c'è Sfera Ebbasta, al secondo posto Geolier e in terza Lazza, seguono rispettivamente Shive e Guè. La Top10 degli artisti più ascoltati in Italia nel 2023 formata al 100% da artisti italiani. I Måneskin, anche quest'anno, mantengono il primato di cantanti italiani più ascoltati all'estero, seguiti dai MEDUZA e Ludovico Einaudi.

Le canzoni più ascoltate in Italia

Geolier è in testa con 3 brani in Top 10, anche “IL CORAGGIO DEI BAMBINI” dello stesso cantante è l'album che registra il maggior numero di ascolti. Al secondo posto “SIRIO” di Lazza e “La Divina Commedia” di Tedua.. Chiudono la Top 5 “Milano Demons” di Shiva e “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari.