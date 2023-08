Andy Taylor e il tumore, come sta la star dei Duran Duran? Il chitarrista: «Sono asintomatico»

Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran, sta affrontando un tumore alla prostata al quarto stadio, per il quale aveva detto «non c'è cura». Il 62enne è tornato a parlare delle sue condizioni di salute, per aggiornare i tanti fan che gli chiedono costantemente aggiornamenti. Taylor ha raccontato che la terapia nucleare alla quale si è sottoposto lo sta aiutando e la malattia adesso «è asintomatica». Il tumore gli ha impedito lo scorso anno di partecipare alla cerimonia di introduzione alla Rock Roll Hall Fame della sua band.

ndy Taylor raccontato al Times che sta affrontando un ciclo di cure, che prevede la somministrazione di sostanze chimiche radioattive per via endovenosa. A seguirlo è lo scienziato Christopher Evans, che ha definito «Elon Musk del cancro».

Secondo il quotidiano britannico è il chitarrista è «radioattivo da diversi giorni» e non riesce a dormire nella stessa stanza con qualcun altro. Taylor ha detto: “Sono stato classificato come cure palliative, di fine vita… e ora non lo sono più. Sono asintomatico»