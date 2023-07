Andy Taylor, il chitarrista dei Duran Duran è malato di cancro e si curerà con la «medicina nucleare». Come funziona

Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran, ha rivelato che vuole sottoporsi a una «medicina nucleare». Il 62enne ha dichiarato che gli è stato diagnosticato un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio. Gli altri membri della band hanno svelato la sua diagnosi in una lettera letta in occasione dell'entrata nella Rock and Roll Hall of Fame, avvenuta lo scorso novembre. Il chitarrista ha recentemenete sottolineato che non si aspetta di vivere per molto ancora a meno che le nuove cure non abbiano un effetto sorpresa: a Taylor è stato offerto un trattamento medico alternativo «molto innovativo».

Taylor ha dichiarato al podcast Rockonteurs che sto iniziando la terapia nucleare: «Mi sono sottoposto a esami e scansioni e a tutte le cose più disparate. Ho anche un gene strano, il che è stata un'altra sorpresa, ma si tratta di medicina nucleare: questa terapia è arrivata nel Regno Unito solo di recente. È molto, molto nuova».

Andy Taylor «ha un cancro»: l'annuncio choc dei Duran Duran, lo storico chitarrista sta combattendo «ma non c'è cura»

L'ultima speranza

Taylor ha spiegato che il "nuovo" farmaco può aiutarlo a tornare in piena forma per almeno cinque anni.

E ha continuato: «Si tratta essenzialmente di una medicina nucleare.

Viene introdotta nel corpo e rileva il cancro all'esterno delle cellule e colpisce solo le cellule tumorali nelle ossa, che sono quelle in cui mi trovo di più, e le fulmina. Ma se accanto c'è una cellula sana, non la tocca. Quindi non è curativo, ma può mettere fuori gioco e poi si deve ricominciare da capo e da quello che era una specie di - non dirò nemmeno il termine che avevano su quella cosa - ma posso tornare in piena forma. Sarò a posto per cinque anni».

Sulla sua carriere l'artista ha spiegato che: «la band è stata fantastica. Abbiamo un sacco di cose su cui abbiamo lavorato sottotraccia. Pensavo che il mio album da solista sarebbe stato l'ultimo ma qualcosa potrebbe cambiare»

Cos'è la medicina nucleare

La medicina nucleare è una branca specialistica che diagnostica e tratta le malattie utilizzando piccole quantità di radiofarmaci, ossia dei materiali radioattivi. Questi consentono di analizzare sia la struttura che la funzionalità di organi o tessuti riuscendo anche a risalire alla causa della patologia in modo non invasivo, indolore e sicuro. In caso di anomalie nella struttura o nel funzionamento di organi e tessuti, la concentrazione del radiofarmaco al loro interno può risultare superiore o inferiore rispetto a quella rilevabile nei tessuti o negli organi sani.

I radiofarmaci, inoltre, possono essere utilizzati anche a scopo terapeutico: concentrandosi nei tessuti malati, li investono di radiazioni e li distruggono risparmiando, per quanto possibile, quelli sani. Alcuni esempi di applicazione della medicina nucleare in ambito terapeutico sono il trattamento dell'ipertiroidismo, della policitemia vera, la terapia intra-articolare della sinovite cronica associata all'artrite reumatoide e il trattamento delle metastasi ossee da carcinoma prostatico.



Rispetto ad altri approcci, la medicina nucleare è molto più sensibile alle anomalie strutturali o funzionali di organi e tessuti: per questo, permette una diagnosi e un trattamento più precoci.La medicina nucleare, inoltre, aiuta i medici a stabilire la gravità o la diffusione della malattia, di scegliere la terapia più adatta, di verificare l'efficacia di un farmaco, di adattare le terapie in base alle risposte ai trattamenti, di monitorare la progressione della malattia e di identificare eventuali recidive.