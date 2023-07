Neil Young, su vinile il live del ’76 registrato tra Londra e Tokyo

Ci sono alcuni album nei vasti archivi di Neil Young che prendono vita anche da soli. Una delle uscite più attese di questa serie di pubblicazioni in corso, è la raccolta live «Odeon Budokan», registrata con i Crazy Horse e in uscita l'1 settembre in vinile per la Reprise Records, etichetta storica di Neil Young per oltre 50 anni.

Prodotto da Dave Briggs e registrato nel 1976 in due cornici completamente differenti e geograficamente opposte (l’Hammersmith Odeon a Londra e il Nippon Budokan Hall a Tokyo), l'album di dieci tracce alterna classici del rocker canadesi e vere e proprie chicche.

Le tracce del lato A sono state registrate a Londra il 31 marzo 1976 e comprendono l'assolo di Neil Young alla chitarra e al pianoforte nella prima metà del concerto. Le tracce del lato B furono registrate due settimane prima, l'11 marzo 1976, con Young e i Crazy Horse ad una prima svolta elettrica nel progetto.