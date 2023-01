Sanremo 2023, ci sarà anche Fedez (con Chiara Ferragni): il podcast "Muschio Selvaggio" sbarca sulla Rai

Non solo Chiara Ferragni, a Sanremo 2023 ci sarà anche Fedez. Il rapper porterà il suo podcast "Muschio Selvaggio" in tv, verosimilmente nei giorni prima del Festival. Secondo quanto rivelato da Dagospia, Fedez andrà in onda per 10 minuti dopo il Tg2 delle 20.30. Il rapper, inoltre, si esibirà sulla nave di Sanremo 2023 nel corso della kermesse canora.

Fedez a Sanremo con il suo podcast

A confermare le indiscrezioni è stato proprio Fedez che su Twitter ha scritto: «E se vi dicessi che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo?». Non è noto al momento in quali date andrà in onda. Ferragnez al gran completo in Liguria.

E se vi dicessi che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo? 🤐 — Fedez (@Fedez) January 21, 2023

Cos'è "Muschio Selvaggio"

"Muschio Selvaggio" nasce nel 2020, condotto da Fedez e lo youtuber Luis Sal, con la partecipazione di Martin Sal. Il podcast è risultato essere il più ascoltato in Italia nel 2020 e il secondo più ascoltato nel 2021.