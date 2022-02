Sanremo prende il volo con SuperZalone, Elisa subito in testa davanti a Mahmood&Blanco e la sorpresa La Rappresentante di Lista

Sanremo

Sangiovanni apre giocando al Fantasanremo, quasi che gli premesse più del vero Sanremo. Lorena Cesarini piange mentre racconta il razzismo vissuto sulla sua pelle di italiana nera. Truppi sfila i lookmaker ed intona in canottiera la sua bella canzone d’autore, «Tuo padre, mia madre, Lucia». Francesco Sarcina stona (anche per lui problemi di audio come per Ranieri nella prima serata? Sarebbe grave per un festival della canzone). Checco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati