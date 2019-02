Festival di Sanremo, la finale sfida di generazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 9 Febbraio 2019, 06:59 - Ultimo aggiornamento: 09-02-2019 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Podio o non podio, premio della critica o non premio della critica, lo spirito, il senso (ammesso ci sia) di questo Sanremo 2019 sta nella canzone di Daniele Silvestri, «Argento vivo», che catapulta il Festival ringiovanito sul fronte dei concorrenti nell'Italia paese per vecchi, nell'Italia che non è un paese per giovani: «Se c'è un reato commesso la fuori/ è stato quello di nascere», la conclusione spietata di questo viaggio al termine dell'adolescenza in cui il cantatore romano si è fatto accompagnare dal rapper Rancore e, ieri sera, nella serata delle autocover, anche da Manuel Agnelli, per una versione che aggiunge al rap anche il profumo di progressive.