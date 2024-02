Sanremo 2024, Ghali in lacrime sui social: «Sto piangendo come un matto, missione compiuta»

La prima volta non si scorda mai. Quella di Ghali non è stata la prima a Sanremo ma l'esordio assoluto tra i big in gara. Ed è stata una prima volta al sapore di «prato più verde e cielo blu, blu, blu». L'artista con Casa mia ha raccontato un dialogo immaginario con un extraterrestre dotato di «occhi puri» con cui guardare il mondo: la bellezza della natura e dei sogni. Grazie alla sua performance, Ghali è riuscito a conquistare il quarto posto nella classifica finale. Una serata lunga e piena di sorprese, che chiude un Sanremo trionfale dal punto di vista degli ascolti. Ed ovviamente non è mancata la reazione di Ghali nelle sue Instagram stories. Una scena che ha emozionato particolarmente i suoi fan. Il motivo? Ghali non riesce a trattenere i lacrimoni e singhiozzando, ringrazia i fan.

«Ragazzi mi sono appena svegliato e sto piangendo come un matto - ha sottolineato Ghali nelle sue Instagram stories -.

Grazie davvero per tutti i messaggi che mi state inviando. Grazie per la forza. Grazie perché credete sempre in me e non c'è cosa più bella. Missione compiuta ragazzi. Grazie davvero».

Ghali non ha sbagliato un colpo a Sanremo. Tutto giusto. Il brano Casa mia portato sul palco dell'Ariston di Sanremo da Ghali, si articola in più piani di lettura. Il focus ovviamente è sul concetto di casa come qualcosa di sociale: «casa è il posto dove viviamo, dove tutti siamo coinquilini».

L'artista (geniale come sempre) cerca di consegnare una nuova chiave di lettura, ossia quella di guardare le cose da un altro punto di vista, cercando la salvezza dentro l’orizzonte contaminato.