Gigi D'Agostino a Sanremo 2024 dopo la malattia, come sta il dj? «Va molto meglio». Età, carriera e vita privata: chi è

Gigi D'Agostino torna in tv. Dopo l'annuncio della malattia nel 2021, il dj e produttore discografico salirà nuovamente su un palco in occasione del Festival di Sanremo 2024. Come annunciato da Amadeus, infatti, Gigi Dag sarà sulla nave da crociera ormeggiata al largo, pronto a far ballare e cantare il pubblico in occasione della serata del 9 febbraio. Scopriamo qualcosa in piu sul dj.

Gigi D'agostino chi è

Nato a Torino il 17 dicembre del 1967, Gigi D'Agostino - pseudonimo di Luigino Celestino Di Agostino - ha 56 anni. Grazie alla passione del padre per la fisarmonica, fin da piccolo si avvicina al mondo della musica, iniziando a lavorare nel 1986 come dj nella discoteca torinese Woodstock. Nel 1993 prende parte al gruppo Voyager insieme a Sergio Datta e Maurizio de Stefani.

In questo periodo lavora anche nella discoteca Ultimo Impero, prima come organizzatore di serate e poi come ospite. Nel 1994 collabora con Daniele Gas, con il quale pubblicherà il primo disco, intitolato «The Mind's Journey». Seguiranno poi «Experiments Vol. 1», «Creative Nature Vol. 1» e «Creative Nature Vol. 2». Nel 1996 i suoi pezzi approdano in radio, ottenendo molto successo. Tra questi, «Fly», «Sweetly», «New Year's Day» (cover degli U2), «Gigi's Violin», «Elektro Message» e «Angel's Symphony».

La carriera

Dopo pochi mesi esce il primo album, intitolato proprio «Gigi D'Agostino». Nel 1998 collabora con Carlo Montagner e Paolo Sandrini, pubblicando «(your love) Elisir», «Cuba Libre» e «Movimento», che diventeranno le hit dell'estate. Nel 1999 arriva il successo internazionale con il singolo «Bla Bla Bla». Segue l'EP «Tecno fes», che viene pubblicato alla fine dell'estate e lancia un brano tormentone come «Another Way». Nello stesso anno pubblica il suo secondo album, dal titolo «L'amour toujours», dove per la prima volta appare il pittogramma 舞,"mai" in giapponese (che tradotto in italiano significa "danzare") e che da lì in poi caratterizzerà il suo abbigliamento, le copertine dei suoi dischi, i gadget ed i suoi video, diventando così il suo vero e proprio simbolo personale. Nel 2001 venne premiato come "miglior artista dance italiano" al «Dance Award» presentato da Albertino presso l'Alcatraz di Milano.

La radio

Dopo l'incredibile successo raggiunto con «L'amour toujours», nel 2003 conduce «Il programmino di Gigi D'Agostino» su Radio Italia Network e lavora con un nuovo team di produttori formato da Angelo Pandolfi, Fabio Maccario, Luca Noise e Gerolamo Sacco. Con loro produce il singolo «Silence», a fine 2003, la compilation «Altromondo Studios», il singolo digitale «Once Upon a Time», e la «Noisemaker Compilation Volume 1». Aspetto rilevante di questo periodo, la nascita del Lento violento, uno stile inventato dallo stesso Gigi sulla base delle sue produzioni a bassi bpm, tra gli 80 e i 110, di matrice afro. Nel 2005 esce il suo terzo album ufficiale, «L'amour toujours II», che non replica il successo di pubblico dei precedenti ma rafforza il pubblico live che segue Gigi a tal punto che, nell'autunno del 2005, la nuova radio m2o affida a D'Agostino un programma settimanale (poi giornaliero), chiamato «Il cammino di Gigi D'Agostino», che andrà in onda fino al 2009. Nel marzo 2006 esce «Some Experiments», una compilation che sostituisce il preannunciato nuovo album «Lento Violento... e altre storie», che uscirà invece nella primavera del 2007 e riceverà il disco d'argento per le oltre ventimila copie vendute, raggiungendo il terzo posto nella classifica italiana di vendita. In questo album il genere lento violento prende una seconda strada, quella di congiunzione con la canzone melodica italiana. Con questo album Gigi D'Agostino si presenta per la prima volta in maniera esplicita come cantante, oltre che produttore e compositore. Nel settembre del 2009 torna su m2o con il programma «Quello che mi piace», per poi lasciare la radio a dicembre per dedicarsi solo agli eventi in discoteca. Nel giugno 2010 torna nei negozi di dischi con la nuova compilation «Ieri & Oggi Mix Vol. 1». A novembre 2010 esce la seconda parte della compilation, intitolata «Ieri & Oggi Mix Vol. 2» composta nuovamente da brani mixati, alcuni inediti e alcuni storici. A partire dal 2014 rilascia una serie di inediti sul suo canale YouTube. Oltre a rifacimenti di vecchi classici come «L'Amour toujours» o di brani già sentiti ne «Il cammino di Gigi D'Agostino», troviamo «Gigi's Time», che riscontra sin da subito uno straordinario successo.

Il successo su YouTube

Nel 2017 apre un nuovo canale su YouTube, in cui inizia a pubblicare loop e brani inediti di canzoni già conosciute dai fans, ma che non aveva mai voluto pubblicare nelle raccolte e negli album precedenti. Con il suo pseudonimo Lento Violento a marzo vengono rilasciati su tutti i principali store online i singoli Osservo (Gigi D'Agostino F.M. Mix), L'Uomo delle Cause (Gigi D'Agostino Fenomeni Mix), Storiella (Gigi D'Agostino Piano Mix), Modulo (Gigi D'Agostino Loop), Equilibrio (Gigi D'Agostino Wonky Mix), Sguardi (Gigi D'Agostino Mix), You Are a Liar (Gigi D'Agostino Dark), What a Beautiful Day (Gigi D'Agostino Dark), Frequenze (Gigi D'Agostino Loop), Ti porto Via (Gigi D'Agostino Dark), Frequenze (Gigi D'Agostino Venghi Loop), Don't Listen What People Say (Gigi D'Agostino Sparkle Mix) e Shine on Me (Gigi D'Agostino Sparkle Mix), Fuori Controllo (Ribelle Mix), More (Gigi Dag In Loop) e Insicuro (Gigi Dag In Loop). Un anno dopo presenta il singolo «In My Mind», mentre nel 2019 l'EP «Gigi's Time». Nei mesi seguenti rilascia due nuove raccolte, «Gigi D'Agostino Collection, Vol. 1» e «Gigi D'Agostino Collection, Vol. 2» in cui, oltre a brani "lento violento", compaiono diverse tracce italodance. Nel 2020 presenta il nuovo singolo «Hollywood» e nell'agosto dello stesso anno rilascia un nuovo album con lo pseudonimo Lento Violento intitolato «Mantra Dag». A novembre pubblica l'album «Smoderanza» e un mese dopo, grazie all'idea di Roby Giordana, un remix brano «L'Amour toujours». Nella fine di febbraio 2021 compare un nuovo singolo, «Never Be Lonely», in collaborazione con Emotik e i Vize. Il 25 marzo pubblica, sotto lo pseudonimo Lento Violento, l'EP «Slowerland 2».

La malattia

Il 17 dicembre del 2017 Gigi D'Agostino annuncia sui social di essere affetto da una grave malattia. Il dj e producer, pur non specificando di quale patologia si trattasse, su Facebook e Instagram ha raccontato senza filtri tutta la sua sofferenza: «Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace.

La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo».

L'artista, simbolo della musica dance anni '90 e 2000, ha voluto ringraziare i suoi fan per l'affetto dimostratogli in questo momento così difficile: «Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi... Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore». Poi, lo scorso 8 dicembre, con un altro post, il dj ha tranquillizzato il suo pubblico, che nel corso di questi anni è sempre rimasto molto legato all'artista, organizzando anche flash mob ed eventi in suo supporto: «Va molto meglio, grazie», ha scritto rispondendo a Dj Ralf tra i commenti del selfie in bianco e nero postato su Instagram. Un primo piano accompagnato da un semplice: «Buonasera», sufficiente per riunire tutti i suoi fan. «Che bello vederti, spero tu stia bene», il tenore dei messaggi. E ancora: «Si può considerare un regalo di Natale anticipato».

La vita privata

Della vita privata di Gigi D'Agostino non si sa molto. Molto riservato, il dj non ha mai lasciato dichiarazioni in merito, motivo per cui non si sa se sia sposato, fidanzato o single.