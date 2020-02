Sanremo 2020, Junior Cally: «Le contestazioni non mi fanno paura»

Parla Junior Cally a Sanremo dopo le polemiche dei giorni passati. «Questo Sanremo me lo immaginavo diverso, da sconosciuto. Arrivare lì in questa maniera è un'altra cosa. Lo affronterò con professionalità. Qualsiasi cosa accada devo rispettare quel palco, la musica italiana, la canzone che porto. Non ho paura delle possibili contestazioni, vedremo quello che arriverà». Junior Cally, dopo le polemiche dei giorni scorsi per i suoi versi sessisti e violenti de La Strega, ci mette la faccia, e a poche ore dal via del festival di Sanremo parla con la stampa. L'occasione è la partita di calcetto Junior Cally Team vs Sanremo All Stars. «Io sono venuto qua per cantare il mio brano, non vedo l'ora - aggiunge il rapper che per il festival ha abbandonato definitivamente la maschera -. Ho portato quel brano e di quel brano bisognerà parlare nel momento in cui io salgo su quel palco. Polemiche? - conclude - No grazie», come il titolo della canzone che porta in gara.

LEGGI ANCHE Sanremo 2020, Amadeus: «Le polemiche non mi hanno ferito». Fiorello: il Festival lo ha trasformato in un mostro



Ultimo aggiornamento: 23:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA