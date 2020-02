Sanremo 2020, Mara Venier iconica: scende le scale del Festival con le scarpe in mano. La Signora della domenica ha mantenuto la promessa e si è presentata alla serata finale scalza. Mara Venier non ha voluto rischiare e con naturalezza si è sfilata le scarpe per scendere la terribile scalinata.

Lo scorso gennaio Amadeus aveva invitato Mara Venier in diretta radiofonica alla serata Finale del festival di Sanremo 2020, la Venier aveva accettato con gioia dicendo «Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!»

Ebbene, promossa mantenuta, in smoking 'total black', Mara Venier si è tolta le scarpe ed ha sceso scalza la scalinata del festival «Quando ieri ho visto Ghali cadere - racconta la Venier - ho detto ... ecco farò pure io così domani». La presentatrice viene accolta dal padrone di casa dell'Ariston, che le consegna le chiavi del teatro annunciando che domani, come ogni anno all'indomani della finale, ci sarà la diretta di 'Domenica In' direttamente dal palco del festival, condotta dalla Venier.

Ultimo aggiornamento: 23:30

