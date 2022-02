Sanremo 2022, i Maneskin emozionano e si emozionano con «Coraline»: ecco perché Damiano non ha trattenuto le lacrime

Ieri i Maneskin sono tornati sul palco dell'Ariston dove 11 mesi fa, con la vittoria del 71esimo Festival di Sanremo, è iniziato il loro successo internazionale. Dopo «Zitti e buoni» che ha finalmente potuto godere dell'applauso del pubblico, la band romana canta «Coraline», un brano decisamente più malinconico del pezzo rock che li ha consacrati vincitori lo scorso anno.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2022 diretta, quasi 11 milioni di spettatori per la prima... IL FESTIVAL Sanremo 2022, Achille Lauro si "battezza" e piovono critiche: la... IL FESTIVAL Sanremo 2022, classifica prima serata: Mahmood e Blanco primi,...

Per il frontman Damiano David è impossibile trattenere le lacrime a fine esibizione e pare non siano dovute solo all'emozione di essere tornati dove tutto è iniziato, ma anche alla presenza della fidanzata Giorgia Soleri, come specula un tweet.

Totalmente palese che l'emozione di Damiano fosse dovuta al fatto che stesse cantando Coraline a Giorgia davanti a tutta Italia#Sanremo2022 #Maneskin pic.twitter.com/Pck0kUBLEp — miri 💭 (@mirimusti_) February 1, 2022

L'ipotesi sembra essere confermata dallo stesso cantante, che ha messo like al citato tweet. Un'ulteriore prova è il repost su Instagram della storia di Soleri: un primo piano di Damiano durante l'esibizione di «Coraline», con un cuore rosso.