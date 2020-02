Sanremo 2020,omaggio a Vincenzo Mollica: tutto l'Ariston in piedi. Standing ovation per lui. E' l'ultimo sanremo di Vincenzo Mollica da inviato Rai. Sul "suo" balconcino, dal quale ha fatto migliaia di collegamenti con il Tg1 non vedremo più lui. Amadeus lo saluta dal palco dell'Ariston, con Fiorello. Poi parte una carrellata di saluti allo storico giornalista. Vasco, Benigni, Stefania Sandrelli: tutti hanno una dedica per Vincenzo Mollica.

Amadeus e Fiorello scendono in platea per salutarlo; Rosario ricorda le tante cose fatte insieme, iniziando proprio dall'ultima, l'avventura di Viva Raiplay. Un lugno abbraccio commosso di Fiorello e Mollica raccontato dalle telecamere non avrà lasciato indifferenti i telespettatori da casa.

Ultimo aggiornamento: 00:14

