Angelina Mango rivela la sua canzone preferita del festival di Sanremo

Fiorello è tornato a Roma al Foro Italico con Viva Rai2 e durante la prima puntata post Sanremo, l'ospite è stata, come promesso sul palco dell'Ariston, Angelina Mango, che ha cantato il brano che ha vinto la 74esima edizione, La noia. Fiorello l'ha accolta tra l'ovazione del pubblico presente in strada e quella del cast all'interno del glass che si è congratulati per la sua vittoria.

Lo showman ha chiesto alla giovane cantante quale delle canzoni in gara fosse quella preferita e Angelina ha risposto senza pensarci troppo.

Angelina Mango è stata ospite nel glass di Viva Rai2 dove ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza a Sanremo, tra cui anche la sua canzone preferita. «Quella di Mahmood», ha risposto la cantante, senza esitazioni e intonando il ritornello, seguita dai ballerini di Fiorello che hanno continuato a cantarla.

Mahmood ha conquistato proprio tutti con la sua “Tuta gold”, tanto che i suoi fan, tra cui Giulia Salemi, stanno cercando di convincerlo a rappresentare San Marino all'Eurovision, pur di portarlo in una competizione internazionale: «Un brano troppo mondiale per essere conosciuto solo in Italia, merita il podio in Svezia».