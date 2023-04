Toni Servillo, malore sul palco a Parigi durante lo spettacolo ​«Le voci di Dante»: ricovero in ospedale per controlli

Toni Servillo, malore sul palco del Teatro dell'Odéon di Parigi mentre era in scena, questa sera, impegnato ne «Le voci di Dante». A riferirlo sono state alcune persone presenti alla serata. Servillo, 64 anni, ha avuto un lieve malore ma è rimasto cosciente e si è subito ripreso, con l'intenzione di riprendere lo spettacolo. Per prudenza, è stato convinto a farsi accompagnare in ospedale per alcuni controlli.

