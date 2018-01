2017, le pagelle â€‹di un anno in tv

Martedì 2 Gennaio 2018, 10:02

Maria De Filippi regina degli ascolti anche nel 2017. Vasco Rossi in un concerto tv storico. Il solito Montalbano. Renzo Arbore che ci fa tornare giovani. Le Iene che divorano prede. Mediaset che si aggiudica i Mondiali di calcio senza l’Italia, eliminata nel flop dell’anno. Fiction e serie tv che conquistano appassionati. Fabio Fazio che fa discutere. Massimo Giletti che riparte da La7. X Factor, MasterChef e Gf Vip che non invecchiano. I malori di Fabrizio Frizzi e Nadia Toffa. Sono questi alcuni flash di una stagione positiva per la televisione italiana che vede la De Filippi aggiudicarsi la lode.Se Dustin Hoffman non sbagliava un film la Signora della tv non sbaglia un programma. Un 2017 davvero trionfale. Oltre ai suoi successi consueti (Amici, C’è posta per te, Uomini e donne, Tù sì que vales, Temptation Island) c’è anche la ciliegina del Festival di Sanremo.Il conduttore per eccellenza ha confermato tutti i successi, con l’aggiunta dello Zecchino d’Oro. Il ciclo sanremese si è chiuso alla grande. L’unico appunto: la direzione artistica di RadioRai che non ha portato una crescita di ascolti.Rivedendo Indietro Tutta abbiamo visto come stavano avanti Arbore e Frassica. Grande stagione per Iene e Striscia, il vero giornalismo d’inchiesta. Concerto memorabile del Blasco.Angela e Palombelli campioni di ascolti. Daniele wonder woman con tutti i programmi che fa. A Cologno il plauso per aver preso i Mondiali di calcio.Grande stagione per le fiction Rai, Morandi rilancia Mediaset, le serie tv di Sky e Netflix sono super. E Sky Arte piace sempre di più.Bene Guess my age, X Factor, Gf Vip. Giletti è ripartito alla grande. Bisciglia si è scoperto grande imitatore a Tale e Quale.Rivederli è stato un sospiro di sollievo.Con loro la tv è meno noiosa. Sgarbi ha perfino sostituito il suo memorabile “Capra! Capra! Capra!” con “Posso Parlare! Posso Parlare! Posso Parlare!”.Indistruttibili.Conduttori che vincono la sfida degli ascolti. Rossi? Una star. Fialdini cresce, a suo agio con lo Zecchino. Gigi & Ross dieci in simpatia.Usato sicuro.Anche i fenomeni possono avere una stagione senza acuti particolari.Stagione così e così.Zoro fatica in prima serata. Mika show di grande qualità (e costi) ma ascolti bassi. Berlinguer meglio al pomeriggio che di sera. Santoro non decolla. Ceran più adatta a Unomattina che a Quelli che il calcio con Luca e Paolo (Camera cafè che flop!).Conduzioni che lasciano a desiderare. Domenica In e Domenica sportivahanno perso appeal.Due ascolti disastrosi. I film presentati dall’attore regista e il talent dei comici sono esperimenti che La7 ha fallito.Senza parole. Solo vergogna.