Affari Tuoi, la partita incredibile dei gemelli Din Don. Amadeus: «Mai vista tanta sfortuna». Ma alla fine arriva il "miracolo"

Affari Tuoi regala sempre serate uniche, solamente che alcune sono decisamente più fortunate di altre. La partita di ieri sera, che ha visto protagonisti Francesco Novello e il fratello Don Raffaele, è sicuramente stata piena di colpi di scena. I concorrenti della Sicilia erano alla loro 33esima puntata nel programma condotto da Amadeus e il pubblico e gli altri "pacchisti" si erano affezionati ai due che hanno sempre speso una parola gentile per tutti e fatto divertire il pubblico con le loro battute. Erano soprannominati "Din e Don". Comunque sia, la loro partita è stata davvero molto sfortunata ma negli ultimi minuti si è trasformata e il motivo è presto detto.

La partita di Francesco e Don Raffaele

Francesco Novello e Don Raffaele hanno scelto totalmente a caso (come del resto capita ogni sera) un pacco dalla ruota che consegna le scatole blu ai concorrenti. Pescato il loro preferito, si sono accomodati in postazione e hanno cominciato a giocare. I due protagonisti sono partiti subito forte, nel senso che, hanno cominciato a chiamare solamente pacchi rossi, tant'è che a meno di metà partita, la colonna dei blu era ancora quasi intatta. Quindi hanno cominciato a ipotizzare di avere pescato un blu: «Siamo qui da 33 puntate e abbiamo sempre preso pacchi blu, tranne una volta. Accettiamo il cambio». Francesco e Don Raffaele non hanno chiamato subito il loro pacco ma hanno deciso di aspettare. Tuttavia, la situazione continuava a peggiorare: pochi rossi e ancora tanti blu. Dopo aver chiamato il numero che possedevano prima, i fratelli hanno scoperto di avere avuto tra le mani un blu ma, data la rimanenza dei pacchi, pensavano di averlo sostituito con un altro dello stesso colore. Infatti, così è stato: avevano cinque euro. «Mai vista una partita così sfortunata», ha commentato incredulo Amadeus.

La sorpresa però era dietro l'angolo.

La regione fortunata

L'unica speranza rimasta a Francesco e a Don Raffaele portava il nome di "regione fortunata". Il primo giro, ovvero quello dei 100.000 euro, non è andato a buon fine. Poi, i due fratelli hanno scelto la Lombardia e con grande sorpresa e gioia di tutti, i 50mila euro erano proprio lì. Entrambi i concorrenti hanno gridato di gioia e si sono commossi e tutto lo studio si è alzato in piedi, Amadeus sorridente era davvero felice per i due fratelli siciliani.