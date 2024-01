Conduttrice del telegiornale muore a 38 anni: complicazioni dovute a un'emergenza medica

Amanda Hanson, amata conduttrice del telegiornale Action News di Memphis, è morta all'età di 38 anni a causa di complicazioni dovute a un'emergenza medica. Si era unita al team nel 2021 come digital innovation leader.

L'emittente ha confermato la sua morte in un comunicato: «Siamo sconvolti nell'annunciare la perdita della nostra collega Amanda Hanson. Amanda, era un'amata giornalista, collega e amica», riporta il Daily Mail.

Amanda Hanson, nativa di Memphis, era tornata nella sua città natale nel 2021 e aveva svolto un ruolo cruciale nella creazione dell'Action News 5 Digital Desk.

La giornalista si era recentemente sposata con Darren Nierdermyer.

Prima di entrare a far parte di Action News 5, ha lavorato come conduttrice del notiziario K8 a KAIT in Arkansas, guadagnandosi il soprannome di Dancin' Hanson per i suoi balli con cui si esibiva il venerdì mattina.

I colleghi hanno espresso il loro dolore per la sua scomparsa, ricordandola come una persona bella, gentile e disponibile. Amanda Hanson aveva conseguito un master in comunicazione strategica nel 2020.

La sua morte inaspettata ha lasciato un vuoto nella comunità radiotelevisiva di Memphis.