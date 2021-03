Amici 20, seconda puntata: Ibla eliminata nella prima manche. La squadra guidata da Arisa e da Lorella Cuccarini perde un altro pezzo del team. Dopo Gaia di Fusco e Esa Abrate, eliminati lo scorso sabato, è Claudia Iacono ( questo il suo vero nome ndr.) a dover abbandonare la scuola durante la puntata di sabato 27 marzo.

Ibla è la prima eliminata della seconda puntata di Amici 20 in onda sabato 27 marzo. La prima manche ha visto alla sfida finale Enula contro Ibla. Entrambe cantanti, la prima fa parte della squadra guidata da Rudy Zerbi e la maestra Celentano, la seconda dal team Zarisa Lorella Cuccarini. (Foto ufficio stampa Fascino P.g.t.)

Ibla, vero nome Claudia Iacono, è entrata nella scuola grazie a Rudy Zerbi, che però con il passare del tempo ha deciso di non seguire più il suo percorso perchè non la ritiene più originale e che propone brani “da laboratorio latineggiante".

Durante l'ultima esibizione Ibla si rivolge a Zerbi sfidandolo con lo sguardo e con il testo della canzone ma non basta e perde la sfida contro Enula. Prima di andare via Ibla ringrazia Zerbi: «Grazie a tutti, questo è un regalo che non mi sarei aspettata. Ringrazio Rudy che mi ha portato qua e tutti i miei compagni».

