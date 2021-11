Amici 21, Lorella Cuccarini criticata dopo l'eliminazione di Flaza: «Il talento non basta»

«Fare la prof è una grande responsabilità» ha dichiarato Lorella Cuccarini in una intervista a "TV sorrisi e canzoni" parlando del ruolo che riveste nel talent Amici 21 e delle difficoltà che ne conseguono. Dopo una carriera come ballerina televisiva, cantante e conduttrice, ora la showgirl 56enne è un'insegnante di canto, dopo aver insegnato ballo nell'edizione 2020 del programma di Maria De Filippi. Come spesso accade, non sempre le scelte fatte dai prof sono gradite e, stavolta, la Cuccarini è stata criticata per l'eccessiva durezza mostrata con la talentuosa allieva, Flaza. Durante la puntata andata in onda domenica 24 ottobre 2021, ha eliminato la cantante dalla competizione, dicendo che «il talento non basta» e che servono «umiltà, tenacia, educazione, rispetto delle regole e serietà professionale».

APPROFONDIMENTI QUANTE CRITICHE! Amici, Flaza eliminata. Lo sfogo su Instagram: «Emersa solo una... IN LOVE Amici 21, il bacio fra Albe e Serena: sarà la nuova coppia del... SPETTACOLI Alex, Nicol e Tommaso: ecco i primi inediti della nuova edizione di...

Leggi anche - Gf Vip, scontro tra Aldo Montano e Alex Belli: Elettra Lamborghini interviene sui social

Flaza, vent’enne originaria di Fregene, spesso non ha rispettato le regole del programma, ed è stata «perdonata» più volte. All’ennesima violazione, dovuta alla sua assenza ad una prova costume, l’insegnante ha deciso di non passare oltre e di punire la ragazza. «Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità - dichiara la Cuccarini al settimanale -. E “Amici” è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita. Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto».