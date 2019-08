Mercoledì 21 Agosto 2019, 20:29 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 21:34

Manca ancora un mese alla messa in onda di Amici Vip , il nuovo talent show di Maria De Filippi dedicato alle celebrità italiane, ma sono tantissime le indiscrezioni più o meno confermate di questi giorni. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker , ma nella prima puntata potrebbe arrivare la De Filippi per un simbolico passaggio di testimone. Inoltre Platinette entra a far parte della giuria e a sorpresa Joe Bastianich sarà tra i concorrenti.Amici Vip dovrebbe andare in onda il 23 settembre per sei puntate e sono tantissime le indiscrezione che stanno circolando. ​Secondo TvBlog Pamela Camassa e Laura Torrisi potrebbero essere alcune delle concorrenti della prima edizione di Amici Vip , e a condurre la prima puntata potrebbe esserci Maria De Filippi che lascerà poi il testimone a Michelle Hunziker. Per quanto riguarda gli altri nomi è Davide Maggio a lanciare una nuova indiscrezione socondo cui Platinette farà parte della giuria e a sorpresa Joe Bastianich, che il prossimo anno sarà tra i giurati della decima edizione di Italia’s Got Talent, entra nella scuola come concorrente.