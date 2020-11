Anna Tatangelo, il gesto inaspettato di Francesco Renga ad All Together Now spiazza tutti. I fan: «C'è del tenero?»

Anna Tatangelo, il gesto inaspettato di Francesco Renga ad All Together Now spiazza tutti. I fan: «Stanno insieme?». Ieri sera, è andato in onda su Canale 5 lo show musicale condotto da Michelle Hunziker. A catalizzare l'attenzione dei fan, la giuria speciale (novità di quest'anno), formata da Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. Nella puntata di ieri, un atteggiamento di Renga nei confronti di Anna Tatangelo non sarebbe passato inosservato.

Durante la serata, infatti, l'artista bresciano avrebbe più volte punzecchiato la cantante dicendole che «era troppo buona con i concorrenti». I "teneri" battibecchi tra i due non sono sfuggiti ai follower di Twitter ed è subito partita la ship. «Ma Francesco Renga ci prova con Anna Tatangelo?», si chiedono alcuni fan. E ancora: «Io li vedrei bene insieme...». «La ship - commentano altri - è ufficialmente partita».

In realtà, Renga è fidanzato con Diana Poloni, una ragazza 40enne che non lavora nel mondo dello spettacolo. Al momento, il cantante bresciano e Anna Tatangelo non hanno commentato le illazioni dei fan, ma la ship è ufficialmente partita. E i fan già sognano.

