Antonella Elia torna al Grande Fratello Vip: «Sarà la nuova opinionista»

Antonella Elia torna al Grande Fratello Vip, ma in una nuova veste. La showgirl sarà la nuova opinionista di Alfonso Signorini nell'edizione che andrà in onda a partire dal 14 settembre. L'ex inquilina della casa più spiata d'Italia, protagonista indiscussa anche dell'ultimo Temptation Island, affiancherà Pupo al posto di Wanda Nara nella quinta edizione del GFVip. Lo conferma la pagina ufficiale del programma in seguito alle indiscrezioni di "TvBlog".

«Da combattiva concorrente a pungente opinionista! Ora possiamo dirvelo: Antonella Elia sarà una degli opinionisti della prossima edizione di #GFVIP!», si legge nel post su Instagram.

La scelta di Antonella Elia è stata condivisa da molti per il seguito che l'ex valletta di Mike Bongiorno ha ogni volta che partecipa a un reality, ma c'è chi non è d'accordo. Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa, si è sfogato su Instagram taggando Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli: «Oh, alla fine non sono pazzo, non siamo pazzi. Alla fine Antonella Elia sarà la prossima opinionista del GF, avevamo ragione a dire che era protetta. Che disgusto e che bassezza Endemol. Davvero, provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere, ha fatto di tutto e di più. Non l’avete espulsa, non è stata sospesa perché avevate già la vostra idea: vi serviva l’opinionista. Bravi! Complimentoni Endemol, complimenti Signorini, bravo!».

Un importante incarico per Elia, che di recente ha detto addio in televisione al fidanzato Pietro Delle Piane. L'attore, tuttavia, sembra deciso a riconquistarla. In un romantico post si vede una foto di Pietro di spalle che ammira il mare al tramonto, seguito da una didascalia che chiama in causa Antonella: «Ogni tramonto porta la promessa di una nuova alba. Di un nuovo inizio. Quello che sogno con te. Quando ferisci la persona a cui tieni di più al mondo, non ci sono parole che possano porre rimedio all’errore. Ecco perché non ti chiederò scusa con le parole, ma con i fatti. Ti amo».

Ultimo aggiornamento: 17:49

