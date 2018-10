Barbara D'Urso, guerra di ascolti con Domenica In: «Domenica Live è il programma più visto del pomeriggio di ieri»

Incredibile!Ieri #DomenicaLive è stato il programma più visto della domenica pomeriggio superando tutti i competitor!Prima parte 18,26%,seconda parte 17,86%,Storie 19,11%,Attualità 16,48%.Risultato pazzesco perché il nostro competitor parte alle 14,SEI punti di share sopra di noi pic.twitter.com/eQDWtgALQQ — Barbara d'Urso (@carmelitadurso) 22 ottobre 2018

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:33 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:44

Barbara D'Urso festeggia sui social gli ascolti di ieri. Continua, infatti, la guerra a colpi di audience con l'altra signora della domenica Mara Venier. La conduttrice di Domenica Live ha pubblicato un tweet in cui mostra lo share. E anche se nella prima parte del pomeriggio Domenica In è sempre in vantaggio Barbara D'Urso si dice ampiamente soddisfatta.«Share Incredibile!Ieri #DomenicaLive è stato il programma più visto della domenica pomeriggio superando tutti i competitor!Prima parte 18,26%,seconda parte 17,86%,Storie 19,11%,Attualità 16,48%. Risultato pazzesco perché il nostro competitor parte alle 14. SEI punti di share sopra di noi», si legge nel tweet della D'Urso.I dati sono stati al centro di una piccola disputa social nelle settimane precedenti. In un post Barbara aveva mostrato i dati auditel, sottolineando che si trattava di dati veri, come se quelli forniti dalla Venier non fossero tali. Mara in merito non è certo rimasta in silenzio e ha replicato: «Non c’è una guerra da parte mia, mi limito a ringraziare il pubblico, metto i dati di ascolto che mi vengono dati. C’è qualcun altro che dice che i dati non sono quelli. Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega». Le due, all'inizio della stagione, avevano detto che sarebbero state due perfette "rivali" che da brave amiche avrebbero mostrato tutta la loro professionalità rivolgendosi frasi di stima e affetto reciproco.