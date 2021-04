Ascolti Tv, Chi l'ha Visto boom con Denise Pipitone. Bene il Maurizio Costanzo Show in seconda serata

È la partita Lituania-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio del 2022, su Rai1 ad aggiudicarsi la prima serata di ieri con 5 milioni 972mila spettatori e il 21.72% di share. Boom su Rai3 per Chi l'ha Visto che, riaprendo il caso di Denise Pipitone, ha interessato 3 milioni 520mila spettatori con il 15.16% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli ha avuto invece 3 milioni 586mila spettatori con il 14.74% di share.

Seconda serata, vince Maurizio Costanzo Show

In seconda serata il Maurizio Costanzo Show ha raccolto su Canale 5 una media di 1 milione 333 mila spettatori pari al 14.39% di share. Su Rai1 l'Anteprima di Porta a Porta ha raccolto il 7.9% con 1 milione 365 mila, a seguire Porta a porta il 9.9% con 817 mila.

Ascolti tv, i numeri di ieri 31 marzo

Nell'access prime time, mentre su Rai1 iniziava la partita su Rai1, Striscia La Notizia su Canale 5 ha registrato 4 milioni 261mila spettatori con il 15.38% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1 milione 736mila spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Via dei Matti numero 0 di Stefano Bollani ha fatto registrare 1 milione 550mila spettatori con il 6.1% di share. Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1 milione 412mila spettatori con il 5.41% nella prima parte e da 1 milione 128mila spettatori con il 4.01% di share nella seconda, mentre Tg2 Post su Rai2 ha avuto 1 milione 199mila spettatori con il 4.28% di share. A livello generale, la Rai è avanti in prima serata con 11 milioni 769mila spettatori e il 42.96%, contro gli 8 milioni 662mila spettatori e il 31.62% di share di Mediaset, e nelle 24 ore con 3 milioni 864mila spettatori e il 37.36% di share, a fronte dei 3 milioni 418mila spettatori con il 33.06% di share dell'azienda di Cologno Monzese che però è avanti in seconda serata con 4 milioni 456mila spettatori e il 35.9% (4 milioni 158mila spettatori con il 33.5% di share per Viale Mazzini).

Sul fronte dell'informazione il Tg1 delle 20 ha ottenuto 5 milioni 855mila spettatori (25.1%); il Tg5 ha avuto 4 milioni 641mila spettatori e il 19.4%; il TgLa7 è stato scelto da 1 milione 316mila spettatori con il 5.5%. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film Jack Reacher - Punto di non ritorno che ha intrattenuto 2 milioni 40mila spettatori con l'8.14% di share. Su Rai2 il debutto di Game of Games con Simona Ventura ha registrato 1 milione 267mila spettatori pari al 5.05% di share, mentre su La7 lo speciale Atlantide dedicato al Mostro di Firenze ha avuto 610mila spettatori con uno share del 3%. Stasera Italia Speciale, su Rete4, è stato invece scelto da 599mila spettatori con il 2.54% di share.