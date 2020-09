Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. Cosa farà Elisa Isoardi?

“Ballando con le stelle”, Raimondo Todaro ricoverato per appendicite​. Nuova tegola in casa Carlucci, dopo lo slittamento della partenza del programma a causa della positività di alcuni concorrenti e staff al Covid, il maestro e compagno di ballo di Elisa Isoardi è a rischio partecipazione.



«Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. (nulla di grave, ma dovrà essere operato) Un’edizione in cui non ci si annoia, diciamo», arriva via twitter tramite l'account di Selvaggia Lucarelli.

Non c'è pace per Ballando con le Stelle. Dopo i problemi con la positività al Covid di concorrenti e ballerini che ne hanno causato lo slittamento ella messa in onda, ci si mette anche l'appendicite.



Raimondo Todaro, maestro storico di Ballando con le Stelle, che in questa edizione balla in coppia con Elisa Isoardi, stando a quanto ha annunciato Selvaggia Lucarelli, sarebbe statoma trattandosi di appendicite dovrà essere operato. Tra l'altro prima della loro esibizione, Isoardi e Todaro erano anche i favoriti dei bookmaker alla vittoria, ora però dopo la scorsa puntata a guidare le quote di Stanleybet.it ci sono Paolo Contici e Veera Kinnunen. Cosa succederà sabato prossimo? Con chi ballerà Elisa Isoardi?

Ultimo aggiornamento: 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA