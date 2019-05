Lunedì 6 Maggio 2019, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 19:39

«Pasta scotta a me? Lui sembra una pasta scaduta ormai». Nunzia De Girolamo, in collegamento telefonico con La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, replica così a Guillermo Mariotto, che a Ballando con le Stelle l'avrebbe definita prima una pasta asciutta senza condimento e poi una pasta scotta.Io mi impegno come sempre ho fatto nella vita - aggiunge - oggi provo da questa mattina alle 10. Todaro non si è calmato per niente, infatti rischio di spaccarmi di nuovo perché mi ha tenuta in allenamento serrato tutto il giorno».