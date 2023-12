Simona Ventura: «Ilary Blasi? Non avrei mai fatto come lei in Unica, non ha tutelato i suoi figli»

Il 2023 è l'anno delle nozze anche per Simona Ventura. La conduttrice televisiva sposerà Giovanni Terzi, giornalista con il quale fa coppia fissa ormai da anni. Ma la data è ancora top secret. Tuttavia, nelle ultime ore Simona Ventura ha affrontato il tam tam dopo le dichiarazioni di Ilary Blasi sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti, che ha esposto attraverso il docufilm Unica e dove ha ripercorso la scoperta del tradimento, le bugie, l'omertà di Roma e la vicenda dei Rolex e delle borse griffate come se stesse ripetendo una poesia di Natale. A tale proposito Simona Ventura ha espresso la sua opinione in merito a tale situazione e ha distinto la sua relazione con Giovanni Terzi.

«Giovanni è un uomo risolto, non è mai in competizione con me - ha raccontato Simona Ventura in un'intervista a la Repubblica -. È l’amore della vita: ho 58 anni, lui ne compirà 60 a giugno.

La nostra non è una casa, è una comune. Lui ha due figli, Lodovico e Giulio; io tre: Niccolò, Giacomo e Caterina. Da noi nessuno resta indietro. I ragazzi sono grandi e si vogliono bene, abbiamo superato le difficoltà. I miei figli all’inizio erano protettivi con me, è normale. La nostra famiglia è la nostra forza».

La conduttrice ha aggiunto: «Siamo due persone che hanno amato, sono state amate, hanno vissuto le proprie vite e si sono incontrate. Ho il massimo rispetto per i miei ex, oddio non per tutti (ride). Giovanni idem. Apprezzo Ilary Blasi ma non avrei mai potuto mai fare come lei in Unica, per me è importante tutelare i figli».