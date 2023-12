Ballando, Samuel Peron dimagrito: «Ha perso 10 chili a causa mia, l'ho rovinato»

Samuel Peron (41 anni) è uno dei maestri più apprezzati di Ballando con le Stelle. Durante le varie edizioni ha sempre saputo valorizzare le celebrità con cui ha fatto coppia, mettendole spesso a dura prova. Quest'anno il maestro è accanto a Simona Ventura e i due sembrano avere una complicità molto forte.

Durante un'intervista, una ex concorrente del talent show di Milly Carlucci ha rivelato che Samuel avrebbe perso 10 chili a causa sua.

Andiamo a scoprire di chi si tratta e il motivo del dimagrimento.

Iva Zanicchi ha rivelato in una recente intervista a SuperGuida Tv, che il maestro di danza Samuel Peron ha perso molti chili, addirittura 10, durante l'edizione in cui accomagnava la cantante nella gara di ballo.

«Ballando con le Stelle è stato il momento più bello, esaltante, divertente, coinvolgente della mia vita. Mi sono divertita come una pazza pur sapendo di aver rovinato Samuel Peron. Per stare appresso a me è dimagrito 10 kg. Ho vissuto questa esperienza nel modo giusto, senza alcuna presunzione. Ero molto dispiaciuta quando è finito il programma. È stato un periodo troppo bello per me. C’era un gruppo molto affiatato e poi Milly Carlucci con me è stata una grande signora. Lei è la colonna di questo programma, una vera professionista. Anche lo scorso anno, Milly era la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lei è attenta ad ogni piccolo dettaglio», ha rivelato Iva Zanicchi che ha svelato anche la coppia per cui fa il tifo.

«Mi piace molto Simona Ventura, è una bravissima ballerina. Sono un po’ gelosa perché balla con Samuel Peron. Lei e Wanda Nara sono le più dotate, bisogna dire la verità. In cuor mio faccio però il tifo per Simona perché siamo amiche ed è talmente brava che si merita di vincere», ha rivelato Iva.