Wanda Nara, il vestito per Ballando non si chiude: «Se non fate le cose della mia taglia, non è colpa mia»

Wanda Nara è una delle concorrenti preferite del pubblico di Ballando con le Stelle. La showgirl argentina ha conquistato il cuore di tutti: non teme di mostrare il proprio corpo, la propria femminilità, di mostrarsi decisa ma anche in lacrime quando pensa ai suoi bambini. Wanda, poi, ha un rapporto molto bello con i suoi fan ai quali, spesso, risponde nelle proprie storie Instagram. Così, ha fatto anche nelle ultime e ha mostrato come si prepara per la puntata incappando, a volte, in qualche intoppo.

Una fan di Wanda Nara le ha scritto: «Sei un esempio di libertà e valori» e lei ha risposto: «La cosa più importante è il coraggio di essere libere sempre». Poi, in allegato alla risposta, l'imprenditrice ha postato un video in cui si trova in camerino insieme alle costumiste di Ballando con le Stelle che hanno qualche problema a chiuderle il vestito.

Quindi, Wanda ridendo, dice: «Se non fate le cose della mia taglia, non è colpa mia... ma sono ingrassata? Cinque minuti fa mi entrava, giuro che non ho cenato». La costumista allora, sorridendo, le risponde: «Ma tu hai mangiato... una bella carbonara, ecco cosa» e tutte e tre ridono.

Wanda Nara, in ogni clip che registra per la diretta del sabato sera, dice sempre che Ballando con le Stelle le ha fatto bene all'anima. È un programma che le ha permesso di sfidare se stessa e i propri limiti e, soprattutto, che le ha dato modo di non demoralizzarsi mai ma di vivere con gioia ogni momento, anche se, molto stancante.