Niente scontrini «dal 2018». Il titolare del bar dell'Agenzia delle Entrate minaccia Jimmy Ghione: «Prendo un coltello e l'ammazzo»

Il paradosso di Zenone non è nulla al confronto del paradosso delle Agenzie delle Entrate, anzi nel bar presente all'interno della sua sede. «Striscia la Notizia» torna a occuparsi del bar che si trova a e Eur 6 Torrino, a Roma.

L'attività di ristoro che pur trovandosi all'interno dell'ente che si occupa di tasse, «non fa scontrini ai clienti dal 2018».

L'inviato Jimmy Ghione si è recato nel locale per vedere se qualcosa fosse cambiato e questa volta è andata pure peggio: scontrini zero, o quasi, e in compenso botte, spintoni e minacce.



Cosa è successo

Non solo cartelle esattoriali ma anche «cartelle in faccia». «Prendo il coltello e vi ammazzo» ha urlato il barista contro l'inviato e la troupe di «Striscia la Notizia» dopo averli scaraventati a terra e presi a botte. Tensione e accuse.

La scena, ripresa con il cellulare anche da una persona, ha visto poi l'intervento di due agenti di Polizia in borghese presenti nelle vicinanze e avvicinati dallo stesso Jimmy Ghione.